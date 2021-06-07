شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأقوى هجوماً في الدوري والأهلي بالمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خط هجوم في الدوري المصري، وذلك بعدما خاض الفريق الأبيض 25 مباراة في دوري الموسم الجاري، سجل خلالهم لاعبو القلعة البيضاء 44 هدفاً، ليرد الزمالك على جميع المشككين في قوته الهجومية بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى الدوري التركي في يناير الماضي.

بينما جاء فريق سموحة في المركز الثاني بقائمة الأقوى في خط الهجوم متفوقاً على النادي الأهلي، حيث أحرز لاعبو سموحة 40 هدفاً بعدما خاضوا 25 مباراة أيضاً، في الوقت الذي احتل فيه النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 35 هدفاً تم إحرازها في 19 مباراة.

وجاء ترتيب فرق الدوري العام من حيث الأقوى في خط الهجوم كالتالي:

ـ الزمالك: 44 هدفاً

ـ سموحة: 40 هدفاً

ـ الأهلي: 35 هدفاً

ـ طلائع الجيش: 34 هدفاً

ـ المصري: 33 هدفاً

ـ بيراميدز: 31 هدفاً

ـ سيراميكا: 31 هدفاً

ـ الاتحاد: 28 هدفاً

ـ الاسماعيلي: 28 هدفاً

ـ المقاصة: 26 هدفاً

ـ إنبي: 26 هدفاً

ـ المقاولون: 26 هدفاً

ـ الجونة: 25 هدفاً

ـ البنك الأهلي: 21 هدفاً

ـ غزل المحلة: 20 هدفاً

ـ أسوان: 19 هدفاً

ـ وادي دجلة: 19 هدفاً

ـ الانتاج الحربي: 18 هدفاً