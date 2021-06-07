شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل وصافة كأس العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخبنا الوطني للجمباز الفني "رجال وآنسات" وصافة الترتيب العام للبطولة التى استضافتها القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجارى، بحصوله على 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.

وحصل لاعبو "الفراعنة" على ذهبيتين عن طريق نانسي طمان على جهاز حصان القفز، وعلي زهران في جهاز الحق، وبرونزيين عن طريق زينة ابراهيم في جهاز عارضة المتوازي، وماندي عصام في جهاز الحركات الأرضية.

وتصدرت أوكرانيا الترتيب العام برصيد 11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات، وجاءت المجر في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتان وبرنزية، وليتوانيا في المركز الرابع برصيد 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، ورومانيا في المركز الخامس بميداليتين أحدهما ذهبية والأخرى فضية، وحصلت قبرص على 3 ميداليات بواقع فضيتان وبرونزية، فيما تشارك كلًا من "سوريا وأذربيجان وكرواتيا" في المركز السابع.

وشارك في البطولة التي أقيمت على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وحظيت باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وشهدت البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية.