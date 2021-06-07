شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: عمرو السولية جاهز لتمديد عقده مع الأهلى.. والعرض الخليجى "أمنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر النحاس، وكيل عمرو السولية نجم الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب يرغب فى تمديد عقده مع القلعة الحمراء وجاهز للتوقيع على العقد الجديد، بمجرد أن تحين الفرصة لعشقه الشديد للأهلى. وقال النحاس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عمرو السولية يحب الأهلى ويتمنى أن يظل في صفوفه طوال حياته الكروية، وحينما تحدثت عن عرض خليجى للسولية على طريق الإعارة كنت أتحدث عن أمنيتى أنا ورغبتى فى أن يستفيد الأهلى واللاعب فى مرحلة ما".

وأضاف تامر النحاس، "الأهلى لم يفاتح السولية لتمديد تعاقده حتى الآن، فمازال هناك متسع من الوقت لمناقشة هذا الملف، اللاعب مرتبط بتعاقد ممتد مع الأهلى لنهاية الموسم المقبل فلماذا الاستعجال إذن ؟".

وتابع وكيل اللاعب، "السولية يعشق الاهلى بشدة وإذا قرر النادى مفاتحته فى أمر تمديد التعاقد سيكون جاهزاً بشدة للجلوس والتوقيع للنادى، فهو أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة المارد الأحمر بل والمنتخب أيضاً ويشعر بارتياح كبير فى القلعة الحمراء".

وأشار النحاس إلى أن الأهلى لن يتخذ خطوات فعلية لتمديد عقود نجومه فى الوقت الراهن لانشغالهم بالاستعداد لموقعة الترجى التونسى وباقى منافسات دورى الأبطال الأفريقي، وكذلك المنافسة على بطولة الدورى، ومازال أمامنا لنهاية الموسم.