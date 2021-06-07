هل انتهت علاقة فرجانى ساسى مع الزمالك بعد فشل تمديد تعاقده؟

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القاهرة - سامية سيد - لايزال ملف تمديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك مع القلعة البيضاء أو رحيله يثير الجدل فى الشارع الزملكاوى بعد الفصول الأخيرة التى شهدها هذا الملف مابين إعلان بعض التقارير الصحفية توقيع ساسى للريان القطرى وبين إعلان مسئولى الزمالك انتظار عودة النجم التونسى للقاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده لإعلان موقفه بشكل نهائى وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى ينتهى تعاقد ساسى مع الزمالك؟

ج: ينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

س: هل سيعود فرجانى ساسى للقاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب تونس؟

ج: أكد فرجانى ساسى لبعض المسئولين باللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض، أنه سيعود إلى القاهرة فور انتهاء معسكر منتخب تونس المقام حاليًا، والذى سينتهى فى منتصف الشهر الجارى.

س: ماذا سيفعل ساسى حال عودته للقاهرة؟

ج: أبلغ ساسى مسئولى الزمالك، إنه سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر المنتخب، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء، ومن ثم الإعلان الرسمى عن وجهته المقبلة، خاصة أن فرجانى لم يعلن حتى الأن هل سيقوم بالتجديد للزمالك أم سيرحل وينضم لنادى أخر خارج مصر.

س: هل انتهت علاقة فرجانى ساسى بالزمالك؟

ج: بشكل رسمى لا، فمازال ساسى لم يعلن وجهته المقبلة، ووعد جماهير الزمالك بالإعلان عن وجهته المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الأبيض أو اختيار الرحيل، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، فى 15 من الشهر الجارى، وأكد مسئولو الزمالك أن اللاعب لم يخطر الإدارة بأى شئ يتعلق بتحديد مصيره حتى الأن رغم التقارير الصحفية التى تشير لعكس ذلك.

س: هل وجد الزمالك بديل فرجانى ساسى؟

ج: وضع الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى للزمالك، مصطفى فتحى لاعب الفريق المعار لصفوف سموحة كخيار أول لتعويض رحيل فرجانى ساسى المحتمل فى الموسم الجديد، حيث طلب الخواجة الفرنسى من الإدارة عودة اللاعب عقب انتهاء الموسم، خاصة أن مصطفى فتحى يقدم مستوى مميز مع الفريق الساحلى وسيكون إضافة قوية للزمالك فى الموسم الجديد.

س: ماذا قدم فرجانى ساسى مع الزمالك؟

ج: انتقل ساسي إلى صفوف الزمالك فى صيف 2018 قادما من النصر السعودي، بعد فترة قصيرة من مشاركته مع المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ليشارك فى 100 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وأسهم في 16 تمريرة حاسمة، وتُوج ساسي مع الزمالك بألقاب كأس السوبر المصري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى الألقاب الرسمية، أسهم ساسي في تتويج الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2019.