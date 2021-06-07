شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يوافق على ترحيل ودية سيراميكا 24 ساعة بسبب الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، على ترحيل ودية سيراميكا لتقام الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء كما كان محدداً لها بسبب ارتباط سيراميكا بودية أخرى مع الطلائع غداً، الثلاثاء. ويستعد الإنتاج لمواجهة طلائع الجيش فى الخامسة مساء الثلاثاء 15 يونيو الجارى باستاد السلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ونجح الإنتاج الحربى فى تحقيق فوز ودى على المقاولون العرب بهدفين دون رد مساء أمس الأحد فى ثانى ودياته خلال فترة توقف الدوري كما فاز على نظيره اتش اف سى بثلاثية دون رد فى أولى لقاءاته الودية.

وفضل الجهاز الطبى للإنتاج الحربى استمرار عزل الرباعى "محمد عبد الفتاح تاحا ومحمد طارق أبو العز ومحمد الشحات الشهير بالحضرى وحسن ياسين" لاعبى الفريق رغم سلبية مسحة كورونا الخاصة بهم لحين إجراء مسحة جديدة لثبوت تعافيهم بشكل كامل من الفيروس اللعين.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

ويحرص أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على تخصيص حصص هجومية فى التدريبات اليومية لفريقه لتنمية القدرات الهجومية للمهاجمين خلال فترة توقف الدورى، ويعانى كشرى من غياب المهاجم الهداف فى صفوف الانتاج الحربى حيث اكتفى الفريق بتسجيل 18 هدفاً فى 23 مباراة بالدورى