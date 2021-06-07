شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للخماسي الحديث: مصر منحت الأمل للعالم باستمرار الحياة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، عن سعادته بوجوده فى مصر، خاصة أنه قام بزيارة مصر كثيرا ولكن كل زيارة يكون لها مذاق خاص له، مؤكداً أن مصر لم تستسلم ونجحت فى تحدى كافة الصعوبات وسط جائحة كورونا وإعطاء الأمل للعالم فى استمرار الحياة الرياضية .

وقال رئيس الاتحاد الدولى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا، للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسى الحديث للكبار والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر رن والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى،

إنه يشكر الحكومة المصرية على استضافة بطولة كبيرة للخماسى الحديث، وهى بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو وآخر بطولة فى السلسلة العالمية للعام الجارى.

وأضاف كلاوس شورمان، أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشاد بقدرة مصر ونجاحها فى استضافة أكبر الأحداث والبطولات العالمية فى ظل جائحة كورونا، موضحا أنه يجب على اللاعبين الآن أن يظهروا قدراتهم ويتنافسوا بطريقة قوية فى ظل التنظيم الكبير والمميز لهذه البطولة المهمة المؤهلة للأولمبياد.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مصر دولة كبيرة ذات قيادة عظيمة وأريد أن أعبر عن كامل تقديرى وشكرى للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فمصر قدمت كل الدعم لكافة الاتحادات الرياضية الدولية، وكان هناك تواصل مع كافة المؤسسات الرياضية فى مصر قبل عدة أشهر لتنظيم هذه البطولة العالمية وسط إجراءات احترازية كبيرة .

تقام البطولة بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وهم "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا،بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هى الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هى المحطة الأخيرة فى مشوار الوصول لأهم حدث رياضى يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو2021 .