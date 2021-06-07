تقارير مغربية: حميد أحداد يغادر معسكر المغرب للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير مغربية، أن حميد أحداد لاعب نادي الزمالك، غادر معسكر منتخب المغرب الرديف، بعد تعرضه للإصابة.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن أحداد غادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة التي تعرض لها، وفرضت عليه عدم استكمال المعسكر.

واستدعى الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب الرديف، صلاح الدين بنيشو نجم أولمبيك أسفي للدخول في المعسكر الذي يجرى في مركز محمد السادس بسلا استعدادا للمشاركة في كأس العرب، بدلاً من أحداد.

ولم تكشف الصحيفة المغربية، حجم الإصابة التي تعرض لها أحداد أثناء تواجده في معسكر المنتخب المغربي.