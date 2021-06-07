اخبار الرياضه

تقارير مغربية: حميد أحداد يغادر معسكر المغرب للإصابة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير مغربية، أن حميد أحداد لاعب نادي الزمالك، غادر معسكر منتخب المغرب الرديف، بعد تعرضه للإصابة.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن أحداد غادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة التي تعرض لها، وفرضت عليه عدم استكمال المعسكر.

واستدعى الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب الرديف، صلاح الدين بنيشو نجم أولمبيك أسفي للدخول في المعسكر الذي يجرى في مركز محمد السادس بسلا استعدادا للمشاركة في كأس العرب، بدلاً من أحداد.

ولم تكشف الصحيفة المغربية، حجم الإصابة التي تعرض لها أحداد أثناء تواجده في معسكر المنتخب المغربي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا