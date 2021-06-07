مصدر يكشف لمصراوي حقيقة خطاب ساسي لإدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

نفى مصدر مسؤول في نادي الزمالك، ما تردد بشأن التواصل في الساعات الماضية مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مشيراً الى عدم إرسال اللاعب لأي خطاب.

وكان ساسي قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام التونسية، أنه بعد التوقف الدولي سوف يكشف كل الحقائق المتعلقة بمصيره مع نادي الزمالك.

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يحدث أي اتفاق بشأن التجديد، وسط تقارير إعلامية تونسية تشير الى إقتراب اللاعب للدوري القطري.

وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريحات لـ"الخليج 365" "في الساعات الماضية لم يحدث أي تواصل من جانب الإدارة مع فرجاني ساسي".

وتابع "ساسي حالياً مع منتخب تونس ولا نريد أن يحدث أي تشتيت له".

وشدد "ننتظر عودته من تونس من أجل فتح ملف التجديد وحسم الأمر بشكل نهائي".

واختتم "لم يصل لنا أي خطابات من فرجاني ساسي، هو حالياً في كامل تركيزه مع منتخب بلاده ولا يوجد أي تواصل حتى الآن".

وكانت تقارير صحفية قد تناولت خطاباً من فرجاني ساسي لإدارة الزمالك يطالب فيها بما تبقى من مستحقاته المتأخرة، ويؤكد على أن عقده ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.