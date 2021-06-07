تقارير: شكاوى واحتجاجات من لاعبي الترجي قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير تونسية، اليوم الاثنين، أن هناك قلق داخل فريق الترجي بسبب مطالبة بعض اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي التونسي.

وقالت صحيفة "تونس الرقمية" إن 5 لاعبين من فريق الترجي التونسي، تقدموا بشكوى ضد النادي إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة أو فسخ العقد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين الخمسة هم: "فادي بن شوق، محمد أمين توغاي، عبد الرؤوق بن غيث، عبد الرحمن مزيان وحمدو الهوني".

كما أشار التقرير إلى أن هناك أزمة أخرى داخل الفريق التونسي يتزعمها ماهر بالصغير الذي رفض التواجد في التدريبات الجماعية منذ مباراة الترجي ضد شباب بلوزداد الجزائري وذلك احتجاجا على عدم مشاركته في المباريات السابقة.

وأتمت الصحيفة مؤكدة أن اللاعب سيغادر الفريق بشكل رسمي بنهاية شهر يونيو الجاري.