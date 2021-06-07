مشاهدة مباراة الامارات وتايلاند في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الامارات وتايلاند في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الاثنين 7-6-2021.

يستقبل استاد زعيبل بنادي الوصل بمدينة دبي، مباراة قوية ومهمة بين منتخب الامارات ونظيره التايلاندي، والذي سيسعي فيه الأبيض الى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحقق المنتخب الاماراتي عودة قوية بفوزه على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-صفر، ويتطلع بالتالي إلى انتصار ثان على التوالي أمام تايلاند التي حققت نتيجة مفاجأة بتعادلها مع إندونيسيا بنتيجة 2-2.

وصعد منتخب الامارات للمركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز على تايلاند في مباراة يوم غد من أجل الصعود إلى صدارة المجموعة، لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2023، بجانب تعزيز آمال الأبيض في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

ويتصدر المجموعة السابعة منتخب فيتنام برصيد 11 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط عن منتخب الامارات الوصيف، ويأتي فى المركز الثالث منتخب تايلاند برصيد 9 نقاط، وفى المركز الأخير يأتي منتخب اندونيسيا بنقطة واحدة.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين المنتخبين فى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، قد انتهى بفوز المنتخب التايلاندي بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب تاماسات بمدينة براثومثاني التايلاندية يوم 15 أكتوبر 2019.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الامارات وتايلاند، اليوم، في تصفيات كأس العالم 2022، فى تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة الامارات وتايلاند على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “فارس عوض”، كما تُنقل على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عبدالله السعدي”، بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية، بتعليق “راشد عبد الرحمن”.