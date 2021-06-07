مشاهدة مباراة العراق وكمبوديا في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة العراق وكمبوديا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الاثنين 7-6-2021.

يلتقي منتخب العراق ونظيره الكمبودي على استاد المحرق في البحرين، ويتطلع أسود الرافدين إلى تحقيق النقاط الثلاثة، من أجل خطف صدارة ترتيب المجموعة من المنتخب البحريني والذي لعب مباراة زائدة.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، جمعهم من 6 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، ولم يتعرض أسود الرافدين لأي هزيمة حتي الآن، بينما يحتل منتخب البحرين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مباريات، فاز فى 3 مباريات، وتعادل فى مبارتين، وتعرض لهزيمة.

واستعد منتخب العراق بقوة للقاء كمبوديا فى تصفيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، عندما ضرب ضيفه المنتخب النيبالي بقسوة عقب فوزه عليه بسداسية مقابل هدفين، فى لقاء ودي الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر يدخل منتخب كمبوديا اللقاء وفى جعبته نقطة واحدة من تعادل وحيد، ويحتل المركز الأخير، حيث تعرض لخمس هزائم، وكان قد لاقى خسارة ثقيلة أمام منتخب البحرين منذ يومين بنتيجة 0-8.

ويأتي فى المركز الثالث منتخب إيران برصيد 9 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، يليه منتخب هونج كونج رابعاً برصيد 5 نقاط حصدهم من 6 مباريات.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين منتخب العراق ومنتخب كمبوديا فى التصفيات المزدوجة قد انتهت بفوز أسود الرافدين برباعية نظفية فى المباراة التي أقيمت يوم 15-10-2019 على ملعب “أولمبيك ستاديوم” بمدينة بنوم بنه فى كمبوديا.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني.

يدير مباراة العراق وكمبوديا الحكم العماني “يعقوب سعيد عبدالله عبدالباقي”، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مواجهة العراق وكمبوديا على قناة البحرين الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي “سلمان الحدي”، كما تذاع على قناة العراقية الرياضية، بصوت المعلق “علي لفتة”، بالإضافة إلى قناة الشرقية العراقية.

العراق – كمبوديا

استاد المحرق (البحرين)

تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا (الجولة التاسعة)

تشكيلة منتخب العراق الأساسية اليوم:

جلال حسن – علاء مهاوي – ميثم جبار – أحمد إبراهيم – علي عدنان – أمجد عطوان – بشار رسن – همام طارق – حسين علي – مهند علي – أيمن حسين.

تشكيلة منتخب كمبوديا الأساسية اليوم:

كيو سوكيسلا – ساريت كرايا – سويي فيسال – أووك سوفان – تشينج مينج – سوس سوهانا – أورن تشانبولين – ليم بيسوث – موني أودون – كيو سوكفينج – سيينج تشانثيا.