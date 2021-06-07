مشاهدة مباراة سوريا وغوام في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة سوريا وغوام في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الاثنين 7-6-2021.

يحتضن استاد نادي الشارقة فى الامارات مباراة منتخب سوريا ومنتخب غوام، والذي سيسعي من خلاله المنتخب السوري تحقيق الثلاث نقاط من أجل الابتعاد أكثر فى صدارة المجموعة.

حقق منتخب سوريا العلامة الكاملة حتي الآن فى مبارياته الـ 6 بالتصفيات المشتركة، حيث يحتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منتخب الصين (الوصيف)، وفى المركز الثالث يأتي منتخب الفلبين برصيد 7 نقاط، يليه منتخب جزر المالديف رابعاً برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب غوام ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وسيسعي المنتخب السوري بقيادة المدير الفني التونسي “نبيل معلول” فى مواصلة تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط أمام مضيفه المتواضع ومتزيل المجموعة منتخب غوام، وذلك لحسم تأهله بشكل رسمي والصعود للنهائيات القارية والمرحلة الأخيرة بالتصفيات المونديالية.

يذكران منتخب سوريا قد أكتسح منتخب غوام برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب بالتصفيات المزدوجة، والتي شهدت تألق اللاعب “عمر السومة” بتسجيله 3 أهداف (هاتريك)، بينما سجل الهدف الرابع اللاعب “محمود المواس”.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 فى الصين، والدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثماني.

وينقل بث مباشر مواجهة سوريا وغوام على قناة سوريا دراما، بصوت المعلق السوري “عبدالله مروح”، كما تذاع على قناة الكأس القطرية 2، بصوت المعلق الرياضي العراقي “مصطفى ناظم العلوان”.

تنطلق صافرة بداية مباراة سوريا وغوام فى التصفيات المزدوجة، فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية وسوريا.

سوريا – غوام

استاد نادي الشارقة (الامارات)

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة التاسعة)

تشكيلة منتخب سوريا الأساسية اليوم:

طه ياسين – ثائر كروما – يوسف محمد – فارس أرناؤوط – يوسف الحموي – سيمون أمين – كامل حميشة – خالد كردأوغلي – محمد ريحانية – ورد السلامة – ماردريك مارديكيان.

تشكيلة منتخب غوام الأساسية اليوم:

دالاس جيفري جاي – كيمورا لاجوتانج – مارلون إيفانس – جاستين دافيد – جون ماتكين – مارك تشارجولاف – شاون كيون – جاسون كونليفي – كلايتون ساتو – ألكساندر فرانسيس – ترافيس نيكلاو.