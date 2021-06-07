الصفقة تمت.. أستون فيلا يعلن فوزه بسباق التعاقد مع نجم نوريتش سيتي - صور Reu

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميًا، عن توصله لاتفاق رسمي مع نوريتش سيتي من أجل ضم إميليانو بوينديا لاعب الفريق هذا الصيف.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه على الإنترنت أعلن من خلاله حسم الصفقة رسميًا لصالحه عقب منافسة مع آرسنال

وجاء في بيان النادي ما يلي: توصل أستون فيلا إلى اتفاق مع نوريتش سيتي من أجل التعاقد مع إميليانو بوينديا

وتابع: نظرًا لأن إيميليانو حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني داخل فقاعة للاستعداد لخوض مباراتها ضد كولومبيا، مساء الثلاثاء، فإنه سيخضع للفحوصات الطبية ويكمل عملية الإنتقال بعد المباراة”.

ولم يتحدث البيان الصادر من النادي، عن أية تفاصيل سواء بشأن مدة العقد أو القيمة المالية، إلا أن بعض التقارير الأوروبية أكدت أن اللاعب سينتقل إلى أستون فيلا في صفقة تستمر حتى عام 2026، بينما أشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن القيمة المالية للصفقة وصلت إلى 33 مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي بالنسبة للنادي.

والجدير بالذكر، أن صاحب الـ24 عامًا، قد حصد لقب أفضل لاعب في دوري البطولة الإنجليزية في الموسم المنقضي بعدما ساعد فريقه للعودة إلى بريميرليج وسجل 15 هدفًا و صنع 16 تمريرة حاسمة.