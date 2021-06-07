صفقات مانشستر يونايتد | توتر علاقة رونالدو مع أليجري تُقربه من الرحيل - صور Afp

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قريبا من العودة مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتقل رونالدو إلى السيدة العجوز مقابل 100 مليون يورو في صيف 2018، لمدة أربع سنوات وينتهي عقده في 30 يونيو 2022.

وأبدى ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد، خططه ليوفنتوس للمضي قدمًا، مشيرًا إلى عدم تمسكه برونالدو في ظل وجود الثنائي ألفارو موراتا وباولو ديبالا، حسبما ورد بموقع إكسبريس.

وبدت العلاقة منقسمة بين أليجري في ورونالدو في موسم البرتغالي الأول مع يوفنتوس، ولم تظهر أي علامات على تحسنها بعد عودته مرة أخرى.

واقتربت رحلة رونالدو مع يوفنتوس من النهاية بعد ثلاث سنوات في تورينو، بعد موسم مخيب للأمال أنهى فيه الكالتشيو في المركز الرابع وودع دوري أبطال أووربا من دور الـ16 لحساب بورتو البرتغالي.

ويرغب يوفنتوس في استرداد المبلغ الكبير الذي دفع في رونالدو من خلال بيعه، ولن يتمكن سوى عدد قليل من الفرق الأوروبية من تحمل الرسوم المرتفعة المتوقعة وأجور رونالدو الباهظة، في مقدمتها مانشستر يونايتد.

وتبين أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لليونايتيد منفتح لجلب رونالدو إلى أولد ترافورد مرة أخرى للمنافسة على لقب البريميرليج، بعد حلوله في وصافة الدوري الموسم المُنصرم.