صفقات يوفنتوس.. 3 خيارات أمام “السيدة العجوز” في رحلة البحث عن بديل رونالدو

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كشفت تقاير صحفية واردة من إيطاليا، حلم نادي يوفنتوس الذي يبحث عنه في الميركاتو الصيفي، وذلك بالتعاقد مع جابرييل خيسوس نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حال رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس هذا الصيف
ومازالت الشائعات مستمر حول احتمال رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، والذي يستعد حاليًا لبطولة يورو 2020 مع البرتغال.
وبحسب صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فأن يوفنتوس بدأ بالفعل البحث عن بديل محتمل، ووضع جابرييل خيسوس على رأس المطلوب التعاقد معهم.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن، ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان ومعه دوسان فلاهوفيتش هما البديلان للبرازيلي في لائحة أحلام يوفنتوس، حيث يحتاج ماسيمليانو أليجري إلى مهاجم جديد رائع في حال رحيل رونالدو.
وفي نفس السياق، فإن إدارة الفريق الإيطالي لديها الرغبة في التحدث في مع مهاجم الفريق رونالدو، من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوفه، والدخول في المشروع الجديد تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق.
والجدير بالذكر أن، يوفنتوس قد إطاح بأندريا بيرلو، مدربه السابق، بعد موسم خسر فيه الفريق لقب الكالتشيو لصالح إنتر ميلان.
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