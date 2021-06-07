الامارات | انتحار مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية اليابانية بطريقة صادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية اليابانية بطريقة صادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتحر مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية اليابانية قبل سبعة أسابيع من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، إذ ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق صباح اليوم الإثنين.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن تلفزيون "نيبون" الياباني بأن الشرطة تحقق في حادث وفاة المسؤول ياسوشي موريا البالغ من العمر 52 عاما، مشيرة إلى أنه "انتحار".

وتأتي وفاة ياسوشي موريا بعد جدل كبير وضغوطات بالجملة على اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي تأجل من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومن المقرر أن يقام بعد سبعة أسابيع في وقت تتباين فيه رغبة اليابانيين في استقبال الحدث الكبير خصوصاً أن كثيرون يرفضون الاستضافة في ظل اتخاذ الجهات المسؤولة قراراً بمنع المشجعين من القدوم الى اليابان، على أن يتخذ القرار بشأن عدد المشجعين المحليين المسموح لهم حضور الألعاب بعد انتهاء حالة الطوارئ في طوكيو في 20 يونيو.

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