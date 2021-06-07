شكرا لقرائتكم خبر عن كريتشيكوفا تواصل التألق وتهزم مواطنتها سلون فى بطولة فرنسا للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحقت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، صاحبة الضربات القوية، منافستها الأمريكية سلون ستيفنز، التي بلغت النهائي سابقا، 6-2 و6-0، في مواجهة بين لاعبتين غير مصنفتين، لتتأهل لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين.

ولم تخسر كريتشيكوفا، المصنفة 33 عالميا والفائزة بلقب زوجي 2018 في رولان جاروس برفقة كاترينا سينياكوف، منذ لقبها الأول في ستراسبورج قبل فرنسا المفتوحة.

وهيمنت على اللقاء ضد ستيفنز، بطلة أمريكا المفتوحة 2017، منذ البداية على ملعب سوزان لينجليه، في جو مشمس.

ولم تتمكن ستيفنز، المصنفة الثالثة على العالم سابقا والتي بلغت النهائي في باريس عام 2018، من صد ضربات كريتشيكوفا القوية، في أول مواجهة بينهما، وارتكبت 26 خطأ سهلا.

وكسرت كريتشيكوفا (25 عاما) إرسال اللاعبة الأمريكية مرتين، في المجموعة الأولى، واكتسحتها في المجموعة الثانية.

واستغلت اللاعبة التشيكية ثاني نقطة لحسم اللقاء، بضربة أمامية ناجحة، هي العاشرة لها في المباراة، وستنتظر الفائزة من مواجهة التونسية أنس جابر والأمريكية كوكو جوف، من أجل مقعد بالمربع الذ