شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الاسباني مستمر فى السعودية حتى 2029 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل اتحاد الكرة الإسباني لاتفاق مع المملكة العربية السعودية، لتمديد فترة استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني، بحسب تقرير صحفي.

وكان الاتفاق الأولي بين الطرفين، يقضي باستضافة المملكة 3 نسخ من البطولة، من 2019 وحتى 2021، لكنها أقيمت العام الماضي في إشبيلية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، توصل لاتفاق مع السعودية على تمديد العقد حتى عام 2029.

وأضافت الصحيفة: "إذا تم الوفاء بهذا الاتفاق، سيدخل خزائن الاتحاد الإسباني ما بين 240 و320 مليون يورو.

وتتضمن الاتفاقية برامج لتطوير كرة القدم في السعودية، خاصةً على مستوى السيدات، لكن أكثر ما يجذب اهتمام الجماهير السعودية هو بطولة السوبر.

ومنذ توقيع الاتفاق بين الطرفين تغير نظام البطولة، حيث أصبحت تقام كدورة مجمعة من 4 فرق، على هيئة نصف نهائي ونهائي لتحديد البطل، بعدما كانت تُلعب من مباراة واحدة