شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يضع الأهلي فى أزمة قبل يناير المقبل .. والتعاقدات تبحث عن حل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى أزمة في تسويق جونيور أجاى خلال فترة الانتقالات المقبلة وتكمن المشكلة التي تثير المخاوف في القلعة الحمراء في عدم القدرة على إعارة اللاعب المتبقى له نصف موسم في عقده وفى حالة عدم تسويقه سيكون بإمكانه الرحيل بدون أن يحصل الأهلى على أي مقابل أو التجديد له مع استمرار عملية تسويقه، ويكثف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى المحاولات لإيجاد ناد عربى يرغب في التعاقد مع اللاعب لإفساح مكان في القائمة لإضافة لاعب جديد من الصفقات المقرر ضمها للنادى خلال الانتقالات الصيفية.

ويولى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أهمية خاصة لملف الراحلين لرغبته في ضخ دماء جديدة للفريق لحل أزمة النقص في بعض المراكز والتى تأثرت مؤخرا من طول إصابة اللاعبين الأساسيين وعدم قدرة بعض البدلاء على تعويضهم.

ويواصل الجهاز الفنى للأهلى تحضيراته لمواجهة الترجى التونسى المقررة يوم 19 يونيو الجارى في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وينتظر أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات الخميس المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام لتجنب الإصابات وإتاحة الفرصة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت ضغطا للمباريات على الصعيدين المحلى والإفريقي.