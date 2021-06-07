شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس الترجى بـ 5 تسجيلات قبل نصف نهائى افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الجهاز الفنى للفريق الكروى الالول بالاهلى تحضيراتة لمواجهة الترجى وحصل موسيمانى على 5 تسجيلات للفريق التونسى لمشاهدتها والتعرف على مواطن القوة والضعف في المنافس لوشع الخطة المناسبة للمباراة، وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران المقرر الخميس المقبل بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها للفريق بسبب ضغط المباريات وخوفا من الاصابات قبل السفر إلى تونس وذلك لشرح خطة الفترة المقبلة وبرنامج الاعداد لمواجهتى نصف نهائى أبطال أفريقيا.

وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 6 أيام بناء على تعليمات بيتسو موسيمانى المدير الفنى بسبب الارهاق الذي ضرب اللاعبين مؤخرا وخوفا من الاصابات التي تطارد اللاعبين قبل رحلة تونس لمواجهة الترجى والتى يعتربها الفريق مباراة صعبة نظرا لتحفز المنافس لتحقيق نتيجة كبيرة قبل مواجهة الاياب في القاهرة.