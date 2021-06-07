شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يستفز جماهير الأهلي بعد انضامه للمنتخب الأولمبي .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الأيام الماضية هجوما شرسا من عدد مسؤولي الأهلي وجماهير عقب اختيار شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إمام عاشور، لاعب وسط نادي الزمالك، الذي كان له موقفا سيئا مع النادي الأهلي وجماهير عقب نشر الفيديو الشهير المسئ، والذي عوقب عليه اللاعب وتم إيقافه.

إمام عاشور، نشر رسالة مثيرة للجدل على موقعه إنستجرام، عقب انضماهه رسميا خلال الفترة الحالية لمعسكر المنتخب الأولمبي في السخنة استعدادا لمباراتين جنوب أفريقبيا قبل السفر لأولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب الزمالكاوي: و«لاعزاء للحاقدين»، الأمر الذي اعتبره البعض استفزازا جديدا لجماهير الأهلي بشكل غير مباشر.

لمشاهدة رسالة إمام عاشور اضغط هنا