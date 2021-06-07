شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية كوكو تنهى مشوار التونسية أنس جابر فى رولان جاروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت الأمريكية، كوكو غوف، مشوار التونسية أنس جابر، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، بفوزها عليها بمجموعتين دون رد، اليوم الاثنين، في الدور ثمن النهائي.

وحسمت غوف، المصنفة 25 عالميا، المباراة بنتيجة 6-3، و6-1، في غضون 54 دقيقة من اللعب.

وتأهلت صاحبة الـ17 عاما، بذلك للدور ربع النهائي لإحدى بطولات «الغراند سلام» للمرة الأولى في مسيرتها.

في المقابل، فشلت جابر، المصنفة 26 عالميا، في تكرار إنجاز بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 2020، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لإحدى بطولات «الغراند سلام»، قبل أن تخسر أمام الأمريكية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.