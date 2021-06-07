شكرا لقرائتكم خبر عن يستعد لكتابة رسالة للجماهير .. ريال مدريد يستعد لإقامة حفل وداع لراموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي أن ريال مدريد بدأ تجهيز حفل توديع نجم وقائد الفريق سيرجيو راموس، بعد 16 عاما قضاها بين أسوار قلعة الميرنجي.

وبحسب صحيفة «ABC»، فإن ريال مدريد سحب عرض تجديد عقد راموس، حيث مر 5 أشهر دون الحصول على أي رد من اللاعب.

وأضافت: «ريال مدريد اتخذ القرار، ويتمنى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، التحدث مع راموس لتنظيم حفل وداع يستحقه، بعدما حقق 22 لقبا بقميص الملكي».

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يُخطط لأن يلتقط راموس عدة صور في النادي بجانب الألقاب التي حققها، ويودع الجماهير بالطريقة التي يستحقها، لكن اللاعب حاليًا في إجازة، وسيكون من الضروري الاتفاق على موعد معين لهذا الحدث.

وأفادت الصحيفة بأن ملف راموس أغلقه النادي تمامًا، ولا رجوع في القرار، وبمجرد رفض العرض عدة مرات، لن يتقدم النادي بأي عرض، ولذلك تم التعاقد مع ديفيد ألابا.

وجاءت نقطة الخلاف في التجديد، بأن راموس يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهي سياسة يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتخطون حاجز 30 عامًا، ويريد التجديد لعامين بجانب عدم قبوله تخفيض راتبه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس يُخطط لعقد مؤتمر صحفي أو كتابة رسالة للجماهير مثلما فعل قبله زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق.