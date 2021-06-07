مروان محسن يُصر على إنهاء علاقته بـ الأهلي في الصيف بالرحيل المجاني

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرفض فكرة الخروج للإعارة عن النادي الأحمر بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، نقلاً عن مصدر داخل القلعة الحمراء، بأن هناك مطالب داخل النادي بإعارة مروان محسن بسبب الضغوط الكبيرة التي يعيشها اللاعب بسبب الانتقادات التي وجهت له بسبب تراجع مستواه وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق طوال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن مروان محسن يرفض فكرة الخروج للإعارة ويرغب في الرحيل بشكل مجاني بعد فسخ عقده مع الأهلي في حال تمسكت إدارة النادي برحيله في الصيف القادم وعدم قيده في قائمة الموسم الجديد، بحيث يرحل مجاناً ويختار النادي الذي يرغب في الانضمام لصفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاه داخل الأهلي للتضحية بعدد من اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الحالي، من أجل إفساح فرصة لاستقدام صفقات جديدة سواء اللاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة، ويعد مروان محسن من ضمن الأسماء المرشحة عن الأهلي في الصيف القادم، ما لم تستجد أية متغيرات جديدة.

يشار إلى أن مروان محسن لعب مع الأهلي هذا الموسم 8 مباريات بالدوري بإجمالي 248 دقيقة لعب، لم يسجل أهدافاً وصنع هدف وحيد فيما شارك فى 5 مباريات بدوري الابطال الافريقى بإجمالى 152 دقيقة وسجل هدفاً وصنع مثله.

كما شارك مروان محسن في مباراة واحدة بكأس مصر بإجمالى 71 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع وشارك فى مباراتين بكأس العالم للأندية بإجمالى 34 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أهدافاً.

وإجمالاً، شارك مروان محسن مع الأهلي في 104 مباراة بإجمالي 5351 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف وحصل على 13 انذار ، فيما توج مروان محسن مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات هى الدوري الممتاز أربعة مرات وكأس مصر وكأس السوبر المحلى ودوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.