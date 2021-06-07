شكرا لقرائتكم خبر عن استاد بتروسبورت يستضيف نهائي كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة نهائى كأس مصر للكرة النسائية للموسم الجارى 2020 / 2021 السبت المقبل باستاد بتروسبورت فى الرابعة عصرا، بالإضافة إلى نهائى كأس مصر للشباب فى نفس اليوم فى الثامنة مساءً على نفس الملعب.

ورصد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مكافآت خاصة لبطل كأس مصر للكرة النسائية لتحفيز الأندية على الاهتمام بالكرة النسائية الفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي على استضافة مصر للنسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 فى أكتوبر المقبل.

كما أعلن اتحاد الكرة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2023 المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها بإندونيسيا 2023.