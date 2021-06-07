شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة أسوان مع عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الاستعداد لاستئناف الدورى الممتاز منذ السبت الماضى، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام، عقب التعادل السلبى مع الجونة فى الجولة 25 من عمر المسابقة.

وعاد الفارس الأبيض لخوض تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى برنامجا خاصا للاعبين، ليبدأ التدريبات بشكل طبيعى قبل أن يقوم برفع المعدل مع اقتراب الوصول لنهاية فترة التوقف الدولية.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحرص كارتيرون على استغلال فترة توقف مسابقة الدورى من أجل تصحيح عدد من الأخطاء التى سبق ووقع فيها لاعبو فريقه فى الفترة الماضية وأدت لإهدار عدد من النقاط فى صراع المسابقة، منها الأخطاء الدفاعية التى ارتكبها اللاعبون، خاصة التمركز الدفاعى والتعامل مع الهجمات المرتدة.

كما يعمل باتريس كاريترون على علاج إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، والتى كانت أكبر أزمات الزمالك فى المواجهات الماضية، حيث يسيطر الفريق على المباراة دون النجاح فى التسجيل أو اهدار العديد من الفرص.

ووضع كارتيرون برنامجا خاصا للمدافعين والمهاجمين من أجل العمل عليه فى فترة التوقف الحالية لعلاج كافة النقاط السلبية التى ارتكبها اللاعبون فى الفترة الأخيرة.