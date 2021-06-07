شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. جودى وجدى لاعبة السلة: بحب البيتزا وأمينة خليل ونفسى أكون رسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جودى وجدى لاعبة السلة بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

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ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البيتزا بكل أنواعها

من نجمك المفضل؟

فى السلة ستيفن كيرى

من مطربك المفضل؟

حمزة نمرة



جودي وجدي

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

أكون رسامة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بتجاهل الموقف ومش برد واكمل طريقى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أمينة خليل رقيقة وكل أعمالها حلوة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الكاجوال أكثر لأن أغلب الوقت بيكون تدريبات وبطولات.



جودي وجدي لاعبة سلة سموحة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لا الأفضل يكون وظيفة ثانية بجانب الرياضة مثل ابى واخى يمارسون الرياضة وأهم وظائفهم الخاصة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هنتفاهم وهقنعه إن الرياضة مهمة وإنى مش هقصر.