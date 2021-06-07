شكرا لقرائتكم خبر عن شامي المقاولون: شيكابالا أسطورة يعشقها الأهلاوية والزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن الشامي، ظهير أيسر المقاولون العرب، عن تلقيه عرضاً للعمل الإدارى فى فريق وادي دجلة بعد الاعتزال، وقال الشامى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، وادى دجلة عرض على العمل بالنادى، وفكرت في الأمر، لعبت فى أندية كثيرة جداً، ودجلة مثل بيتي ولكن بعد العودة لإدارة المقاولون، المهندس محمد عادل المشرف على الكرة قال لى "أنت شايل الفريق وقدامك سنتين أو ثلاثة فى الملعب، والمقاولون أولى بك بعد الاعتزال".

وأضاف متحدثاً عن شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، "أحب شيكابالا جداً على المستوى الشخصي، وهو بسيط جداً على المستوى الإنساني، وشيكابالا أسطورة من أساطير الزمالك وحتى جماهير الأهلي تحبه.

وأضاف الشامى، "لويس إدوارد طلب مني قميص شيكابالا بعد مباراة المقاولون والزمالك، وخلال اللقاء سلمت على شيكابالا وقلت له على هذا الأمر وقال لي مفيش مشكلة، ولكن بعد التعادل وجدت لويس بيجري عليا وبعدها شيكابالا خلع التيشرت وأعطاه لى رغم أن النتيجة كانت سلبية بالنسبة للزمالك، وهذا أمر ليس غريباً على شيكابالا.

وتابع، "أى مباراة بالنسبة لى أعتبرها آخر مباراة في الدوري، وأصعب لاعب واجهته هو كينو لاعب بيراميدز السابق وفوجئت بعد المباراة إنه قال أن أكثر لاعب صعب واجهه هو حسن الشامي لاعب المقاولون.

واختتم لاعب المقاولون قائلا، "المدير الفني هو من يصنع اللاعب، وهناك أمثله كثيرة، مجدي قفشة وعلي معلول لم يكونا بهذه القوة قبل الأهلي، وبطولة أفريقيا للشباب هى من أظهرت موهبة مصطفى محمد مع المنتخب.