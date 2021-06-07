شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يتلقى 4 عروض من أندية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد هلال، لاعب نادي وادي دجلة، 4 عروض من أندية الدورى الممتاز للرحيل عن فريقه الذى يعانى من شبح الهبوط حاليا بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن العروض الأربعة ليس بينها الأهلي أو الزمالك، موضحا أن محمد هلال ينتظر عرضا من القطبين للرحيل عن النادى الدجلاوى الذى يلعب له منذ كان عمره 10 سنوات.

وأوضح المصدر أن هلال يرتبط مع دجلة بعقد طويل يلقى احتراما من الطرفين، مؤكدا أن رحيل اللاعب سيكون من خلال بوابة وادي دجلة والمفاوضات الشرعية بين الطرفين.

في سياق متصل، رفضت إدارة نادي وادي دجلة مناقشة عروض بيع لاعبي الفريق لأندية الدوري الممتاز بسبب الموقف المتأزم للفريق بعد دخوله في منطقة الصراع على الهبوط هذا الموسم.

وقال مصدر بنادي وادي دجلة لـ"الخليج 365"، إن عددا كبيرا من اللاعبين الصاعدين تلقوا عروضا من فرق كبيرة في الدوري، لكن الإدارة رفضت مناقشتها حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم في الفترة الحساسة التي يعيشها دجلة هذا الموسم".

وأضاف المصدر: "مش من مصلحتنا دلوقتي الحديث عن عروض ورحيل اللاعبين، نلعب على هدف واحد وهو البقاء في الدوري، ونأمل أن يكون اللاعبون على قدر الثقة في الفترة المقبلة".

ويرتبط لاعبي دجلة بعقود طويلة مع النادي، واللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم هو صلاح أمين مهاجم الفريق.