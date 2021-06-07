شكرا لقرائتكم خبر عن "الوادا" تختار مصر أول مركز إقليمى أفريقى للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الرياضة تشرف على أى بطولة دولية تقام بمصر، وفقا الإجراءات والبروتوكول الطبى.

وقال صبحى إن بطولة العالم للشباب للخماسى الحديث مقررا إقامتها بالإسكندرية فى يوليو المقبل، بعد سحبها من أحد الدول الأوروبية والتواصل مع الاتحاد الدولى للعبة

وكشف وزير الرياضة أنه تم اختيار مصر لتكون أول مركز إقليمي أفريقى للوادا للتطوير، مع منح الضوء الأخضر للبدء فى المعمل المصرى، وأشار الوزير إلى أن رئيس الوكالة الدولية للمنشطات منذ توليه المهمة لم يقم بأى زيارة خارجية إلا لمصر، وهو ما يكشف مكانتها وقدرها.

وأضاف وزير الرياضة أن بطولة العالم الجمباز خرجت فى أفضل صورة تليق باسم مصر ، رغم أنها المرة الأولى التى تستضيف مصر فيها بطولة عالم، ولولا الدفع لرؤية فخامة الرئيس للرياضة المصرية والمنشآت لما وصلنا إلى ما نحن فيه من ترابط وتلاحم مختلف الوزارات فى البطولات والأحداث الرياضية، وهو ما أفرز قاعدة من الشركات الوطنية القادرة على تنظيم اى احداث وبطولات وهو ما شهدناه فى بطولة أمم أفريقيا 2019

وكشف وزير الرياضة أنه تم اختيار مصر لتكون أول مركز إقليمي أفريقى للوادا للتطوير، مع منح الضوء الأخضر للبدء فى المعمل المصرى.