تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على كولومبيا في أبرز مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وتعد هذه آخر مواجهة للمنتخبين قبل خوض منافسات كوبا أمريكا في الفترة من 13 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز.

وينتظر أن تقام المباراة بين المنتخبين في الساعة الثانية صباح يوم الأربعاء، وذلك بتوقيت مكة المكرمة.

وتسعى الأرجنتين لتحقيق الفوز لتعويض خيبة تعادلها في الجولة الماضية أمام تشيلي 1-1.

المباراة ستنقل تلفزيونيا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يذكر أن الأرجنتين تحتل وصافة الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022 برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن البرازيل المتصدرة.