شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المصري: نسعى لتجديد عقد علي ماهر.. ولم نناقش الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه يسعى لتجديد التعاقد مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الخولي، في تصريحات إذاعية، :«نتفاوض مع على ماهر، من أجل تجديد التعاقد معه خلال الفترة الجارية، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادته في الموسم الجاري».

وأضاف :«علي ماهر، تأثر بعد خروج الفريق من دور الثمانية من مسابقة كأس مصر أمام أسوان، خاصة أننا كنا نطمح في التتويج بها».

وتابع :«لم نناقش ملف الصفقات الجديدة والراحلين في الوقت الحالي، وذلك إلا بعد الاطمئنان على وضع الفريق في جدول الدوري وإنهاء المسابقة في المربع الذهبي».