شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شاطىء أمام الرواد بسبب نجم ليفربول ..كوكا يكشف مكان تواجد صلاح فى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ثنائى منتخب مصر، محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وأحمد حسن كوكا المحترف في أولمبياكوس اليوناني التعليقات الساخرة خلال العطلة التي حصلا عليها عبدإنتهاء الموسم الكروى في انجلترا واليونان،و نشر صلاح صوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضاء عطلته.

ونشر صاحب الـ28 عاما، أمس الأحد، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»، وظهر فيها «الفرعون» المصري بمفرده في أحد شواطئ مدينة الغردقة حيث يقضي إجازته الصيفية بعد نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.

ولكن مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، أحمد حسن «كوكا»، فضح سر صلاح، حيث علق على صورته بشكل ساخر، مشيرا إلى أن البحر تم إغلاقه من أجل نجم نادي ليفربول.

وقال «كوكا» في تعليقه على الصورة: «يا بني قافلين البحر عشانك، قل لهم يفتحوه لأن الناس تريد أن تسبح».

وحصدت صورة صلاح في البحر أكثر من مليون إعجاب خلال ساعات قليلة من نشرها عبر حساب «الفرعون» المصري في «إنستغرام»، والذي يتابعه أكثر من 42 مليون شخص حول العالم.