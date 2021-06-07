شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامه بالتحرش.. إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف رئيسه، روجيريو كابلوكو، عن العمل وفتح تحقيقات عاجلة معه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي والنفسي بموظفة في الاتحاد.

وأوضحت صحيفة «ذا ريو تايمز» البرازيلية أن ذلك القرار يأتي في وقت تستعد فيه البرازيل لاستضافة بطولة «كوبا أمريكا».

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد البرازيلي إيقاف كابلوكو بعد إبلاغ الموظفة في الاتحاد عن تحرش رئيس الاتحاد الجنسي والنفسي بها، وضغطه عليها بشكل كبير منذ إبريل الماضي.

وأوضحت أن هذا تم خلال رحلات العمل والاجتماعات، وحدث أمام أشخاص آخرين، وهو ما دفع الاتحاد لإيقافه والتحقيق مع المسؤول عن ارتكاب تلك الواقعة.

وسيتولى أنتونيو كارلوس نونيس، نائب رئيس الاتحاد، إدارة الاتحاد بشكل مؤقت.

ومن المقرر أن تستضيف البرازيل بطولة «كوبا أمريكا» بدءا من يوم 14 يونيو الجاري.