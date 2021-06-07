شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى ماريو يعالج أخطاء السلة قبل المواجهة الثانية أمام الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد البرتغالي ماريو بالما المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي محاضرة للاعبي الفريق قبل المواجهة الثانية أمام الاتحاد السكندري المقررة غدا الثلاثاء فى نصف نهائى دورى السوبر للمحترفين والذى يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن يقوم المدير الفني خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، كما يعقد جلسة فنية مع اللاعبين اليوم لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباراة الأولى أمام الاتحاد والتى خسرها الأهلى لتجنب تكرارها وتعويضها بالفوز فى المباراة الثانية.

وتقام المنافسات على طريقة Best of 5، ومن المقرر أن تجمع المواجهات المتبقية بينهما أيام 8 و10 و12 من الشهر الجاري، وفي حالة وصول الفريقين لمباراة خامسة سوف تقام يوم 14 من الشهر الجاري أيضا.