شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى ورطة بسبب تسويق الراحلين نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى أزمة في تسويق اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من جانب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى لعدم فاعليتهم مع الفريق وبهدف إيجاد مكان في قائمة الفريق لإضافة الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة لضخ دماء جديدة لصفوف الأهلى.

وتكمن الأزمة في تسويق الأجانب الثلاثة ألأيو بادجى الذي أنهى إعارته في الدورى التركى ووالتر بواليا الذي فشل في تقديم شهادة اعتمادة مع الفريق منذ انضمامه للفريق وجونيور أجاى الذي دخل قائمة المرشحين للرحيل، فضلا عن العناصر الأخرى من المحليين مروان محسن الذي خرج من حسابات موسيمانى وحسين الشحات بسبب تذبذب مستواه في الآونة الأخيرة وتم اتخاذ قرار بإعارته في الخليج وموافقة اللاعب على تلك الخطوة أملا في تحسن مستواه مع التجربة الجديدة على أن تكون له فرصة أخرى في العودة للقلعة الحمراء مستقبلا، فيما تم إبلاغ محمود كهربا بحصوله على فرصة أخيرة حتى نهاية الموسم الجارى، وفى حالة عدم إثبات وجوده سيدخل قائمة المرشحين للرحيل على سبيل الإعارة.