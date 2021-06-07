شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يخطط للاحتراف في أحد دوريات الخليج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال عمرو السولية، لاعب وسط المنتخب الوطني الأول والأهلي، رغبة موكله في خوض تجرية الاحتراف داخل الدوريات الخليجية حال عدم تواصل السولية والأهلي على تجديد عقده بشكل مادي كبير.

أضاف النحاس، خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن السولية تخطى الثلاثين عاما، ويجب وضع بعض الأمور المالية في الاعتبار، عند تجديد عقده الذي يتبقى فيه عام واحد، وحتى الآن لم يتم التواصل بين الطرفين (اللاعب والنادي)، ومن المفترض أن يتم عقد جلسة حاسمة سواء بالتجديد المادي المراد أو السماح للاعب بالاحتراف.

وأضاف: السولية جدد عقده مع الأهلي لمدة قصيرة حتى تتناسب المدة مع المقابل المادي، وأن اللاعب يرغب في البقاء بالأهلي، لكن لم يتم فتح باب التفاوض مع النادي حتى الآن، في ظل تلاحم المباريات.

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال عمرو السولية، لاعب وسط المنتخب الوطني الأول والأهلي، إلى رغبة موكله في خوض تجرية الاحتراف داخل الدوريات الخليجية حال عدم تواصل السولية والأهلي على تجديد عقده بشكل مادي كبير.

أضاف النحاس، خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن السولية تخطى الثلاثين عاما، ويجب وضع بعض الأمور المالية في الاعتبار، عند تجديد عقده الذي يتبقى فيه عام واحد، وحتى الآن لم يتم التواصل بين الطرفين (اللاعب والنادي)، ومن المفترض أن يتم عقد جلسة حاسمة سواء بالتجديد المادي المراد أو السماح للاعب بالاحتراف.

وأضاف: السولية جدد عقده مع الأهلي لمدة قصيرة حتى تتناسب المدة مع المقابل المادي، وأن اللاعب يرغب في البقاء بالأهلي، لكن لم يتم فتح باب التفاوض مع النادي حتى الآن، في ظل تلاحم المباريات.