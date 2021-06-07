شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ديانا هشام تلتقي بمحمد صلاح عن طريق الصدفة: «شرف لي مقابلتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الفنانة ديانا هشام، مُقابلتها عن طريق الصدفة، للمهاجم بفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على إحدى الشواطي بالساحل الشمالي.

وعلّقت على صورتها عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «شرف لي (مقابلتك)» وأضافت وسم القلب.

وقبلها بحوالي ساعة، شاركت الإعلامية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، بصورة مع اللاعب.

إذ إن «صابر» و«هشام»، تقضيان إجازتهما الصيفية معًا بصحبة أسرة الإعلامية، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ويبعُد مسافة 23 كيلومتر عن «مطار العلمين الدولي».

وقالت الإعلامية مُعلقة على صورتها: «أنظروا من هنا.. فخر العرب»، وتابعت: «أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض».

وكان اللاعب نشر صورة له، منذ يوم، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، على إحدى الشواطئ المصرية، دون ذكر موقعه تحديدًا، واكتفى بوضع علامة القلب ووسم علم مصر.

يذكر أن محمد صلاح يقضي عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم وصيفا للهدافين برصيد 22 هدفا.