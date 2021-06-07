شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في أوروبا.. اتحاد الكرة الفنلندي يوزع ملابس رياضية للمحجبات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عرضت قناة «dw العربية«اليوم الاثنين تقريرًا رصدت من خلاله قيام اتحاد الكرة الفلندي بتوزيع ملابس رياضية مخصصة للمحجبات على لاعبات كرة القدم المسلمات.

أشا التقرير إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القارة الأوروبية، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت تطبيقًا لمبدأ المساواة في الرياضة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع السيدات على خوض تجربة ممارسة لعبة كرة القدم، من خلال منحهن الحجاب المناسب للرياضة مجانًا.

الملابس التي تم توزيعها على عشرات السيدات حتى الآن، مصنوعة من أقمشة قابلة للتمدد لتسهيل الحركة، ولاقت خطوة اتحاد الكرة الفنلندي ردود فعل إيجابية داخل فنلندا وخارجها.