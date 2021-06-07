شكرا لقرائتكم خبر عن القى بنفسه تحت المترو .. انتحار مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن تلفزيون "نيبون" الياباني نقلا عن مصادر في شرطة العاصمة طوكيو، انتحار مسؤول كبير في اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت الشبكة التلفزيونية، أن المسؤول المسمى ياسوشي موريا، توفي اليوم الاثنين، بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق.

وأوضح المصدر، أن الشرطة تحقق في حادث وفاة ياسوشي موريا، البالغ من العمر 52 عاما، على أنه انتحار.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام 2020 للعام الجاري، في طوكيو، في 23 يوليو المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس.

وتظاهر عشرات اليابانيين، في العاصمة طوكيو؛ ضد تنظيم الألعاب الأولمبية ، وطالب المتظاهرون بإلغاء دورة الألعاب الأولمبية بسبب مخاوفهم من زيادة انتشار الإصابات بفيروس كورونا، كما قرر فى وقت سابق نحو 10 آلاف متطوع في الدورة مغادرة المنافسات، وذلك حسب ما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، نقلا عن اللجنة المنظمة، أن المتطوعين اختاروا مغادرة الحدث ، بسبب مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا ، وكذلك بسبب تأجيل منافسات من العام الماضي.

وبرحيل 10 آلاف من أصل 80 ألف متطوع في الأولمبياد، فإن المنظمين لا يتوقعون حدوث مشاكل بشأن الأمر، لأن غياب المشجعين الأجانب يعني الحاجة إلى عدد أقل من المتطوعين، ويرغب معظم اليابانيين في تأجيل الألعاب مجددا أو إلغاء المنافسات، وذلك وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والبطء في عملية التطعيم.