شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك سيعلن خلال ساعات رحيل «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية عقده هذا الموسم فى يونيو الجارى .

وشدد شوبير على أن ساسى يعيش حالة من الغضب الشديد بسبب هجوم قناة الزمالك الفضائية عليه فى الفترة الأخيرة لعدم تجديد تعاقده.

وأكد شوبير أن ساسى استقر على الرحيل عن الزمالك وأن إدارة النادى بصدد الإعلان رسميا عن عدم بقائه خلال الساعات القليلة القادمة .

ويتواجد ساسى حاليا بتونس رفقة منتخب بلاده استعدادا لتصفيات كأس العالم وتعرض لاصابة بسيطة فى لقاء الكونغو .

أنهى التونسي فرجاني ساسي الجدل الدائر حول تجديد عقده مع نادي الزمالك، رافضًا إكمال الموسم الحالي مع الزمالك.

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة أن ساسي يحق له الرحيل عن الزمالك نهاية شهر يونيو الجاري، وفقًا لعقده المبرم مع القلعة البيضاء، ولا توجد أدنى مشكلة في إرسال البطاقة الدولية لناديه الجديد، حال طلبها مطلع يوليو المقبل.

وأنهى ساسي التعاقد مع الريان القطري للانتقال لها بداية من يوليو المقبل، رافضًا الإفصاح عن وجهته.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة أشهر.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.

وتقدم فرجاني ساسي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ فترة طويلة.