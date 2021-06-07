شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يواجه الصيد في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يلتقي مع نظيره فريق الصيد في المباراة التي تجمع الفريقين بنهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الشرقية للدخان، في السادسة مساءً، ويسعى الأهلي لحسم البطولة للجمع بين بطولتي الكأس والدوري هذا الموسم.

وخاض الفريق مرانا قويا ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز وحسم البطولة.

ويعقد حمدي الصافي، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبات الفريق قبل انطلاق عملية المباراة؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعبة أثناء اللقاء.

وكان الأهلي قد فاز في دور الـ16على فريق الطيران بثلاثية دون مقابل، ليتأهل مباشرة إلى دور قبل نهائي كأس مصر، بعد انسحاب فريقي أصحاب الجياد و6 أكتوبر من دور الـ16، اللذين كان من المنتظر أن يلتقي سيدات طائرة الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ8 للبطولة، وفي قبل النهائي فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0.

ويذكر أن فريق سيدات الطائرة بالأهلي نجح في حسم لقب الدوري هذا الموسم، بعد تصدر البطولة برصيد 66 نقطة، بالعلامة الكاملة دون أي خسارة طوال 22 مباراة.