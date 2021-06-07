شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال سلة الأهلي» يخسر من الاتحاد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق الاتحاد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، وذلك في أولى مواجهات الفريقين في قبل نهائي بطولة دوري السوبر. أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، إلا أنها انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 71-58. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والاتحاد مجددًا مساء الثلاثاء المقبل، في ثاني مواجهات الفريقين بنصف نهائي الدوري، الذي يقام بنظام «Best of 5».