شكرا لقرائتكم خبر عن الغوص والإنقاذ يجتمع مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لوضع خطوات الأمان وسلامة السباحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد اليوم الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ اجتماعا بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وذلك للتنسيق لبدء خطوات المحافظة على أبنائنا السباحين وتم الإتفاق على مايلى :-

التأكيد على وجود منقذ مؤهل بشهادة جديدة صادرة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ضروره تواجد أدوات الإنقاذ في مكان ظاهر على حمام السباحة مع ضرورة تواجد اسطوانة الأكسوجين بالماسك صالحة للاستخدام بالإضافة إلى حقيبة إسعافات أولية على كل حمام سباحة.

وقد قرر رئيس الاتحاد ووكيل وزارة الشباب لأول مرة عقد دورة تدريبية بالمجان لرفع مستوى المنقذين داخل الهيئات الشبابية والرياضية على أن يتم عقدها فورا وذلك يوم الأربعاء الموافق ٩ من يونيو الجاري بقاعة المحاضرات الساعة السادسة مساء بمديرية الشباب والرياضة هذا للجزء (النظرى).

أما التطبيق العملى فسيتم عقده يوم ١٠ يونيو الجاري بمنطقة الإسكندرية للغوص والانقاذ في تمام الساعة السادسة صباحا هذا ولم يقف الاجتماع عند هذا الحد بل قرروا تشكيل لجنة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للمرور على كافة الهيئات الشبابية والرياضية للتأكد من عوامل الأمن والسلامة ووجود المنقذين للهيئات التي يوجد بها حمامات سباحة.

يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بوضع آليات للمحافظة على أبنائنا اللاعبين مع الاتحادات المختلفة وكذا توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالحفاظ على أرواح اللاعبين وتوفير كافة سبل الأمان لكل الرياضيين.