شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى تونس من أجل مواجهة الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار بيبو في التواجد على رأس البعثة، من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقته في جهودهم، قبل المباراة المرتقبة.

وكان بيبو تواجد على رأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بربع نهائي دوري الأبطال.

كما تواجد رئيسًا لبعثة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة نهضة بركان بطل المغرب، بالسوبر الإفريقي والذي فاز به المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي الرياضي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويوم 26 من نفس الشهر بالقاهرة بمباراة الإياب.