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أحدث ظهور .. محمد صلاح مع إعلامية رياضية على الشاطئ .. تعلّق : «الأسطورة»

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مادونا عماد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

شاركت الإعلامية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، بصورة تجمعها بمهاجم فريق الإنجليزي، محمد صلاح، على أحد الشواطي الواقعة بالساحل الشمالي.

وعلّقت على الصورة، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «انظروا من هنا.. فخر العرب»، وتابعت: «أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض».

وكانت الإعلامية تقضي إجازتها الصيفية، منذ ساعات، بحضور زوجها اللاعب «صبري»، موضحة أنها استقرت مع أسرتها والفنانة ديانا هشام، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويبعُد مسافة 23 كيلومترا عن «مطار العلمين الدولي».

وكان «صلاح» نشر صورة، منذ يوم، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» له على أحد الشواطئ المصرية، دون ذكر موقعه تحديدًا، واكتفى بوضع علامة القلب ووسم علم مصر.

يذكر أن محمد صلاح يقضي عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الممتاز، بعد أن أنهى الموسم وصيفا للهدافين برصيد 22 هدفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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