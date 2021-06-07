شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور .. محمد صلاح مع إعلامية رياضية على الشاطئ .. تعلّق : «الأسطورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شاركت الإعلامية الرياضية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، بصورة تجمعها بمهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على أحد الشواطي الواقعة بالساحل الشمالي.

وعلّقت على الصورة، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «انظروا من هنا.. فخر العرب»، وتابعت: «أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض».

وكانت الإعلامية تقضي إجازتها الصيفية، منذ ساعات، بحضور زوجها اللاعب «صبري»، موضحة أنها استقرت مع أسرتها والفنانة ديانا هشام، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويبعُد مسافة 23 كيلومترا عن «مطار العلمين الدولي».

وكان «صلاح» نشر صورة، منذ يوم، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» له على أحد الشواطئ المصرية، دون ذكر موقعه تحديدًا، واكتفى بوضع علامة القلب ووسم علم مصر.

يذكر أن محمد صلاح يقضي عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم وصيفا للهدافين برصيد 22 هدفا.