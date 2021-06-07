شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي يلتقي رئيس «وادا» ومدير المكتب الإقليمي لمكافحة المنشطات بافريقيا «الرادو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، بحضور رودندي سويجلر مدير المكتب الإقليمي لمكافحة المنشطات بافريقيا «الرادو»، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، وذلك صباح اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوكالة الدولية لمصر، لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات.

اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بان تكون مصر اول دولة في أفريقيا خلال جولة شطرئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، موكداً الدعم المصري الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، وخاصة في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة في أوساط الرياضيين.

مشيرا تلك الزيارة تعكس الثقة الكبير التي أصبحت تتمتع بها المنظومة الرياضية المصرية في ظل الدعم والرعاية غير المحدودة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى وضع مصر في مصاف الكبار ليس في مجالات الرياضة فقط وانما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية

اشاد «صبحي» بالخبرة التي يمتلكها رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)حيث كان يشغل وزير للرياضة قبل توليه منصب رئيس الوكالة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الأوساط الرياضية في ضوء تنفيذ خطط واستراتيجية الوكالة على مستوى دول العالم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.

من جانبه، أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ان الرياضة هي القوة الناعمة التي تجمع الشعوب كافة، معرباً عن سعادته بالخطوات الفعلية والسريعة التي تتخذها مصر حاليا في مجال مكافحة المنشطات، لما تمتلكه مصر من مكانه كبيرة في قارة افريقيا سياسياً واقتصاديا ورياضياً.

وجه «بانكا» الشكر للحكومة المصرية على الدعم المادي الذي تم توجيه للبحث العلمي والتطوير والتدريب للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، مشيداً بالدور المتميز لوزير الشباب والرياضة في تشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» الذي يضم كوادر مميزه قادرة على تنفيذ الخطط المستقبلية في مجال مكافحة المنشطات.

مشيرا أن رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أشاد بجهود الدولة المصرية ودعم الحكومة للرياضة الأفريقية الأمر الذي جعل مصر قبلة لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات القارية والعالمية مشيدا على الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية لمنظومة مكافحة المنشطات ليس في مصر فقط بل على مستوى القارة الأفريقية الأمر الذي سيجعل المعمل المصرى مركزا دوليا هاما سوف تعتمد عليه الوكالة الدولية في جهودها نحو مكافحة المنشطات في الرياضة الإفريقية.

ومن جهته، قدم رودندي سويجلر مدير المكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتوصل والمستمر للتعاون بين المنظمة والوكالة الدولية والمكتب الإقليمي.



وخلال كلمته، اكد الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، ان مجلس الادارة تم اختياره بعناية كبير ليضم كافة التخصصات بهدف تطوير اللوائح والالتزام بالكود الدولي لمكافحة المنشطات.

تناول اللقاء الخطوات النهائية باعتماد المعمل المصري التابع للقوات المسلحة، في ضوء المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير وتيسير كافة الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات اعتماد المعمل، كما تناول اللقاء مناقشة وضع التصور النهائي لإنشاء الأكاديمية الإفريقية لمكافحة المنشطات بمصر، والتي تعتبر من أهم مراكز التوعية والتدريب بهذا المجال، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا.