شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يكشف مفاجأة بعقد سيرجي اكا وحقيقة انضمامة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مقرب من ادارة نادى الجونة أن الايفوارى سيرجي اكا لاعب الفريق الكروى الاول بالنادي، ان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجاري وان اللاعب يرفض تماما فكرة تجديد عقده مع النادى الساحلى .

وأضاف المصدر ان اللاعب الايفوارى يمتلك عدة عروض جادة وبمالغ مالية ضخمة منها أندية خارجية في بعض الدولية الاوروبية والزمالك وبيراميدز في مصر، وهناك رغبة من اللاعب في الرحيل عن الجونة .

وفجر المصدر مفاجاة بأن نادر شوقي وكيل اللاعب ورئيس الشركة التي كانت تتولى ادارة النادى الموسم الماضي، هو من يقود المفاوضات مع هذه الاندية بعدما طلب من اللاعب رفضة تجديد عقد مع الجونة من اجل الرحيل عقب نهاية الموسم الجارى مجانا .

وأضاف: نادر شوقي عرض سيرجي أكا على الزمالك وتجري حاليا مفاوضات من اجل تقيل المقابل المادى لاتمام الصفقة خصوصا وان اللاعب يمتلك عروضا خليجية مغرية.