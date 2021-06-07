شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يكشف كواليس قرض الـ 70 مليون جنيه لنادي الزمالك .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ممدوح عباس رئيس مجلس الزمالك الأسبق، كشف حقيقة تفاصيل القرض الذي حصل عليه الأبيض مؤخرًا، وتبلغ قيمته 70 مليون جنيه. قال عباس خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن محمد الأتربي رئيس أحد البنوك الكبرى، وعضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، يتعرض لحملة ممنهجة لسبب ساذج، على حد وصفه.

أضاف: «الأتربي يتعرض لحملة ممنهجة بداعي أنه فتح خزائن البنك لنادي الزمالك وأقرضه 70 مليون جنيه، والحقيقة أن الأتربي لا يمكن أن يتجاوز حدود سلطاته واختصاصاته كرجل بنكي محترف».

وأكد «نادي الزمالك تم إقراضه بضمان الاشتراكات السنوية وبموافقة الجهات المسؤولة في وزارة الشباب والرياضة، وللعلم فإن الاشتراكات السنوية في نادي الزمالك تتجاوز 250 مليون جنيه، وشكرا محمد الأتربي وهو يفتح أبوابه لنادي الزمالك أو أي فريق آخر بالضمانات البنكية المنصوص عليها».