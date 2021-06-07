شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي لـ«نجوم تونس»: سأفتقد جمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الحديث عن مستقبله مع نجوم نسور قرطاج خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده خلال الوقت الحالي.

وعلمت «المصري اليوم»، أن ساسي أكد مع نجوم منتخب تونس بأنه سيفتقد جماهير نادي الزمالك، مشددا على عشقه للجمهور الذي سانده منذ أول يوم تواجد فيه مع الفريق إلى جانب مؤازرتهم لنسور قرطاج في بطولة أمم أفريقيا 2019 والتى أقيمت في مصر.

وأنهى التونسي فرجاني ساسي الجدل الدائر حول تجديد عقده مع نادي الزمالك، رافضًا إكمال الموسم الحالي مع الزمالك.

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة أن ساسي يحق له الرحيل عن الزمالك نهاية شهر يونيو الجاري، وفقًا لعقده المبرم مع القلعة البيضاء، ولا توجد أدنى مشكلة في إرسال البطاقة الدولية لناديه الجديد، حال طلبها مطلع يوليو المقبل.

وأنهى ساسي التعاقد مع الريان القطري للانتقال لها بداية من يوليو المقبل، رافضًا الإفصاح عن وجهته.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة أشهر.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.

وتقدم فرجاني ساسي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ فترة طويلة.